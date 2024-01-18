Ударил ножом в живот и скрылся: в Киеве мужчина тяжело ранил бывшую жену (фото)

Пьяный злоумышленник пришел в дом, где эксдружина живет с дочерью, с порога ударил женщину несколько раз ножом в живот и сбежал.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который тяжело ранил свою бывшую жену. Он несколько раз ударил женщину ножом.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Информация о нанесении ножевого ранения женщине поступила в Днепровское управление полиции. На место происшествия срочно прибыли врачи экстренной медицинской помощи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", — говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что женщину при выяснении отношений ранил мужчина, с которым они в последнее время живут отдельно.

"Пьяный злоумышленник пришел в дом, где его бывшая жена живет с дочерью. Когда женщина открыла дверь, экс-супруг ударил ее несколько раз ножом в живот и скрылся, оставив орудие преступления на полу. Медики госпитализировали пострадавшую, а следственно-оперативная группа изъяла орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства", – рассказала следователь Днепровского управления полиции Карина Грани.

Орудие преступления

Оперативный дежурный передал ориентировку на злоумышленника нарядам полиции и в течение часа патрульные полицейские совместно с оперативниками территориального подразделения установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

В Киеве мужчина тяжело ранил бывшую жену / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в городе Тетиев Белоцерковского района Киевской области подрались две 14-летние лицеистки. Местные паблики сообщают, что драка произошла из-за парня. Одна из девушек вела себя с особой жестокостью и избивала соперницу ногами по голове и в лицо, когда та уже лежала на снегу.

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