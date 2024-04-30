Ударил ножом в грудь: в Киеве задержан мужчина, который смертельно травмировал незнакомца

Медики госпитализировали 32-летнего потерпевшего, который от полученных травм умер в больнице.

В Киеве полиция задержала мужчину, смертельно травмировавшего незнакомца. Во время потасовки злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от врачей скорой о том, что на улице они обнаружили мужчину с ранением грудной клетки. По указанному адресу для выяснения всех обстоятельств срочно прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Правоохранители установили, что потерпевший получил тяжелое ранение во время потасовки с малознакомым мужчиной. В ходе конфликта злоумышленник ударил ножом мужчину в грудь. Медики госпитализировали 32-летнего потерпевшего, который от полученных травм скончался в больнице.

В ходе розыскных мероприятий полицейские разоблачили нападающего. Им оказался местный житель, 1980 года рождения. Следователи задержали его и изъяли возможное орудие преступления – нож.

По этому факту следователи территориального подразделения при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках.

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