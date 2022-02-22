Ударил ножом беременную жену: в Боярке задержали злодея (фото, видео)

С ранением грудной клетки 31-летнюю пострадавшую доставили в Киевскую областную клиническую больницу, где ее прооперировали.

В Боярке под Киевом задержали злодея, ударившего ножом свою беременную жену.

С ранением грудной клетки 31-летнюю пострадавшую доставили в Киевскую областную клиническую больницу, где ее прооперировали.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"20 февраля возле одного из супермаркетов города Боярка 34-летний мужчина нанес своей гражданской жене телесные повреждения. Об этом в полицию сообщил охранник магазина. На место происшествия сразу приехали полицейские и медики", — говорится в сообщении полиции.

Стражи порядка установили, что ночью беременная женщина совместно со своим сожителем, уроженцем Мариуполя, находились возле магазина. Между мужчиной и группой незнакомых молодых людей возник конфликт, во время которого выходец с Востока получил нож и замахнулся. Выяснилось, что муж ударил ножом свою гражданскую жену.

С ранением грудной клетки 31-летнюю пострадавшую доставили в Киевскую областную клиническую больницу, где ее прооперировали.

В настоящее время мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Полицейские изъяли нож как вещественное доказательство и направили для проведения экспертизы.

Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 22 февраля 2022 г.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26.

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