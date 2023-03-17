Ударил молотком по голове: в Киеве парень пытался убить свою бабушку

Женщина в почтенном возрасте спасалась, закрывшись в квартире с внучкой.

В Киеве полицейские задержали 22-летнего мужчину, пытавшегося убить свою бабушку. Инцидент произошел в многоэтажке Деснянского района. Правоохранителей вызвали местные жители, услышав звуки драки.

Об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"...выяснили, что 22-летний внук поссорился с родственницей и несколько раз ударил женщину молотком по голове. К счастью, потерпевшая успела закрыться в квартире вместе со своей младшей внучкой до приезда полиции", — говорится в сообщении.

Когда патрульные приехали на место инцидента, нападавший находился в закрытом тамбуре. Полицейские пытались уговорить его выйти, однако мужчина отказался. Более того, он еще и начал выбивать дверь квартиры. В результате спасатели срезали замок, после чего злоумышленник был задержан.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании 19-летний парень попал под суд за убийство своей бабушки-миллионерши, 69-летней Сью Эддис. Она была владелицей двух ресторанов.

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