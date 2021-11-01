Ударил и отобрал телефон: в Киеве молодой мужчина напал на подростка (фото)

Ударил и отобрал телефон: в Киеве молодой мужчина напал на подростка (фото)

Нападавшему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

В Киеве молодой мужчина напал на подростка.

Нападавший ударил 17-летнего парня и отобрал у него телефон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о грабеже. Заявительница сообщила, что у дома на улице Волго-Донской неизвестный силой отобрал у ее 17-летнего сына телефон.

Во время патрулирования территории района внимание экипажа полицейских, получивших ориентировку о преступлении, привлек подозрительный парень. Увидев патрульное авто, незнакомец сразу изменил направление движения и пытался скрыться. Полицейские догнали молодого человека и провели поверхностную проверку.

"В ходе проверки правоохранители обнаружили у нарушителя мобильный телефон, происхождение которого он не смог объяснить. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу территориального подразделения, задокументировавшую правонарушения. Следователи изъяли у 20-летнего киевлянина вещественное доказательство – телефон, принадлежащий потерпевшему и задержанный в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.

В суд направлено ходатайство по избранию фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве группа малолетних ограбила 13-летнего подростка.

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