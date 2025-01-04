Удар по жилому дому в Киеве: спасатели разобрали завалы (фото)

В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры.

В пятницу, 3 января, спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Печерском районе Киева, в который утром 1 января попали обломки вражеского ударного беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав фото с места работы спасателей.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

В сообщении напомнили, что в результате террористической атаки россиян здесь погибли 2 человека, еще 4 — пострадали. Спасти удалось 4 человека.

В течение трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы, волонтеры.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

В ходе работ сняли и разобрали 5 монолитных бетонных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.

К ликвидации последствий привлекались 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС.

Напомним, утром 1 января российские военные ударили по Киеву беспилотниками. Под обстрелы попали несколько домов в центре столицы.

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