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Удар по жилому дому в Киеве: под завалами нашли погибшего человека

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Удар по жилому дому в Киеве: под завалами нашли погибшего человека

Спасательные работы продолжаются на месте попадания дрона-камикадзе.

Сегодня, 17 октября, из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева вытащили погибшего человека.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", — написал он в Telegram.

Удар по жилому дому в Киеве 17 октября

Россия с утра 17 октября ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, поиски еще двоих продолжаются.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, под завалами слышны голоса людей, которых пытаются спасти.

В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. СМИ писали, что движение ограничено участком между улицей Крещатик и цирком. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без острой необходимости.

Из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города перешли в дистанционный режим работы.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
3746
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