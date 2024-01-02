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Удар по многоэтажке в Киеве: увеличивается количество пострадавших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Удар по многоэтажке в Киеве: увеличивается количество пострадавших

Ракетный удар по Киеву 2 января 2024 года. / Фото: Associated Press

Около 40 человек оказались в больнице.

В Киеве   растет количество пострадавших в результате массированного ракетного удара во вторник, 2 января. Известно уже о 43 пострадавших из-за российской атаки на столицу.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Уже 43 пострадавших в доме в Соломенском районе. Одна женщина погибла", — говорится в сообщении.

По словам Кличко, госпитализированы 37 человек. Шестерым медики оказали помощь на месте.

Напомним, утром 2 января российская оккупационная армия нанесла массированные ракетные удары по Киеву . Произошли падения обломков сбитых ракет в разных районах столицы: горели дома, автомобили и т.д.

Воздушная тревога продолжалась около четырех часов. Стало известно, что силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зверская атака на Киев! Ракета образовала кратеры! Дом разбит!

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