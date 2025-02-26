Удар по Киеву: в пригороде столицы дотла выгорел дом (фото)

В результате атаки пострадала 19-летняя девушка.
В результате вражеской атаки в Бучанском районе Киева произошел пожар двухэтажного частного дома.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Все оперативные службы уже работают на месте происшествия по ликвидации последствий, уверяет КОВА. По информации столичных пабликов, прилет произошел в частном секторе села Крюковщина в пригороде Киева.
В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом ушиб раны головы госпитализирован в местную больницу.
Более подробную информацию обещают предоставить впоследствии.
Напомним, что в Киеве в ночь на 26 февраля раздавались взрывы.
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