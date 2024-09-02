Удар по Киеву: в первый день учебного года россияне повредили школы

В столице повреждены школы в Шевченковском и Святошинском районах.
В результате ракетной атаки по Киеву были повреждены окна в двух школах.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Городской голова указал в своем заявлении, что в результате ракетной атаки перед началом нового учебного года в Киеве повреждены окна в двух школах. Речь идет об учебных заведениях в Шевченковском и Святошинском районах.
"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", – отметил Кличко.
Напомним, в ночь на 2 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В нескольких районах упали обломки, загорелись здания и автомобили. Обломок ракеты попал в корпус котельной одного из учебных заведений.
Читайте также: