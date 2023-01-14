Удар по Киеву: эксперт рассказал, чем Россия била по столице

Александр Коваленко не исключает, что сегодняшний удар по Киеву был лишь "разогревом" перед массированной атакой.

То, что в Киеве раздались взрывы раньше, чем зазвучал сигнал воздушной тревоги, может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя. Такое возможно только при малом расстоянии подлета ракеты, то есть ракеты, скорее всего, летели из Беларуси.

Об этом сообщил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

Коваленко отметил, что для удара по столице из Беларуси нужна ракета с большой скоростью, чтобы максимально быстро пролетела. По его мнению, РФ могла использовать 9М723 ОТРК "Искандер".

"Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал". Но в случае с "Кинжалом" в воздушном пространстве РБ должен был быть Миг-31К. А он не взлетал. вопросы — а не иранские ли?", — отметил эксперт.

Коваленко также заявил, что Россия собрала достаточно ракетного вооружения разного типа для массированной атаки. Военный эксперт предупредил об опасности и указал, что удары могут повториться. Он не исключает, что сегодняшний удар по Киеву был лишь "разогревом" перед массированной атакой.

Ракетная атака на Киев 14 января

В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что кафиры совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилую территорию, там возник пожар.

Утренняя ракетная атака на Киев: включение с мест прилетов

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