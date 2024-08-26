Удар по Киевской ГЭС: что известно об атаке, возможно ли разрушить дамбу

Областные власти заявили о двух поврежденных энергетических объектах в Киевской области.

В результате массированной российской атаки в Киевской области были повреждены два энергетических объекта. Телеграм-каналы сообщают о попадании по Киевской ГЭС. Официально украинские власти не комментировали информацию о "прилетах", однако в СНБО сообщили, возможно ли ракетами разрушить дамбу этой ГЭС.

Что известно об атаке на Киевскую ГЭС – читайте на ТСН.ua.

Российские войска во время массированной атаки 26 августа ударили по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде. Об этом сообщил ряд украинских СМИ, а российские паблики распространяют видео о якобы попадании в Киевскую ГЭС.

Также читайте Какие дезинформационные нарративы распространяет враг на фоне массированных ракетных ударов

Украинские власти официально не подтверждали и не опровергали попадания по этой станции. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил об отсутствии угроз по поводу плотины Киевской ГЭС.

"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше", — сообщил глава ЦПД.

Последствия атаки на Киевскую область

В то же время, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил о последствиях вражеской атаки на область. Он заявил, что повреждены два энергетических объекта. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 22 частных дома. Один дом уничтожен полностью, еще один – значительно поврежден. Также повреждены складские помещения, гаражи, три авто.

"По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски – у девочки царапина бедра", – говорится в сообщении главы ОВА.

Он добавил, что сейчас также ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области. Последствия вражеской атаки фиксируются по всем районам Киевщины. Все оперативные группы продолжают свою работу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых больших российских ударов по стране, который враг устроил 26 августа. РФ выпустила более 100 ракет разных типов и около 100 дронов. Массированная атака была направлена на критическую гражданскую инфраструктуру.

Читайте также: