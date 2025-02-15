Удар по Чернобыльской АЭС: стало известно, превышен ли радиационный фон в Киевской области

Замеры радиационного фона производятся каждые три часа.

После вражеского удара 14 февраля 2025 по Чернобыльской АЭС радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме.

Об этом сообщает КГГА в сообщении в соцсетях.

Превышений не наблюдается

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры производятся каждые 3 часа.

Городские службы держат связь с экстренными службами, вовлеченными в ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС. При необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оказать помощь.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон, к счастью, не повышался.

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