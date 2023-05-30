Удар иранским дроном по многоэтажке в Киеве: журналист показал, как выглядит дом (видео)

Российская террористическая армия ударила иранским дроном по многоэтажке в Голосеевском районе Киева. Журналист Андрей Цаплиенко подчеркнул, что оккупанты намеренно обстреляли жилье мирных украинцев.

Об этом он сообщил с места обстрела.

Андрей Цаплиенко сообщил, что иранский дрон намеренно попал в многоэтажку в Киеве, потому что это не было следствием работы ПВО.

"Его не сбили, он действительно попал. Как мы видим, два этажа практически полностью разрушены. Это — не самое лучшее ощущение, когда ты видишь, как в твой дом залетает 50 килограммов взрывчатки. У дома уже убрали поврежденные автомобили. Погибла 33-летняя женщина, она стояла на балконе и смотрела, как ПВО сбивает иранские дроны", — сказал журналист.

Как в Киеве выглядит дом, который обстрелял иранский дрон

Обстрел многоэтажки в Киеве

Российские террористы в ночь на 30 мая запустили по Украине иранские дроны. 29 из 31 "шахеда" удалось сбить.

Один из дронов попал по многоэтажке в Голосеевском районе Киева. На месте трагедии погибла 33-летняя женщина, по словам мэра Киева Кличко, она хотела посмотреть, как ПВО сбивает дроны.

Жилой дом сильно пострадал. Фактически разрушены четыре верхних этажа, на других взрывной волной выбило окна. Также были повреждены 27 автомобилей, припаркованных у многоэтажки.

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