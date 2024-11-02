Удар беспилотников по Киеву: власти рассказали о тактике россиян и последствиях атаки

Ночью против 2 ноября армия РФ в очередной раз атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. В результате работы ПВО попадали обломки дроны

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"БпЛА вооруженных сил Российской Федерации заходили на город группами. Перед Киевом разделялись на единичные цели и атаковали на сверхмалых высотах для усложнения работы ПВО. Все угрожавшие городу беспилотники были обезврежены.", — говорится в сообщении.

В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в шести районах города: Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Есть повреждения жилой застройки, частных автомобилей. Все пожары ликвидированы.

"Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева", — добавил Сергей Попко.

Как сообщалось, целое утро в Киеве снова раздавались мощные взрывы. Армия РФ ударила по городу беспилотниками.

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