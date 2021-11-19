Удалось отсудить у коммерческой структуры: памятник истории — усадьба Дмитриева возвращена Киеву

Дом купца Дмитриева расположен на Подоле на улице Хорива.

Прокуратура Киева отсудила у коммерческой структуры памятник истории — усадьбу Дмитриева на Подоле.

Дом купца Дмитриева расположен на Подоле на улице Хорива.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Решением хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры и отменена незаконная регистрация по коммерческой структуре права собственности на восемь зданий по ул. Хорива в Киеве, три из которых являются памятниками истории и архитектуры местного значения (усадьба купца И. М. Дмитриева).

Установлено, что в 2010 году между коммунальным предприятием и частной фирмой был заключен инвестиционный договор по реконструкции и строительству объекта по адресу: ул. Хорива, лит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, С в Подольском районе г. Киева.

В то же время, не выполнив условия инвестиционного договора, частное предприятие в 2017 году незаконно зарегистрировало за собой право собственности на эти здания.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киева с иском об отмене регистрации права собственности по частной структуре на коммунальное имущество, который судом удовлетворен.

Напомним, суд вернул Киеву кинотеатр "Молодежный", который присвоили мошенники.

Напомним, на днях стало известно, что происходит с мостом Патона в Киеве.

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