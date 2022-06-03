Удалось идентифицировать российского снайпера, убившего мирного жителя в Киевской области

В феврале во время оккупации села Победа российский миротворец убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный мужчина просто возвращался домой.
Правоохранителям удалось установить личность российского снайпера, убившего во время оккупации мирного жителя села Победа Киевской области.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Вернедиктова в Facebook.
"Это Олег Ильин — снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вс РФ, входящей в состав так называемых российских "миротворческих" войск. Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой", — рассказала она.
По данным генпрокурора, несколько дней с мужем не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке.
"Нами собрано достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством. Если вы узнаете подозреваемого и знаете о его причастности к другим преступлениям – сообщайте на наш единственный доказательный хаб warcrimes.gov.ua или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", — отметила Венедиктова.
Напомним, в Киевской области женщина пыталась совершить самоубийство из-за войны. Она рассказала, что находится в сложном психологическом состоянии, поскольку ее родители и 4-летний ребенок остались в оккупированных регионах Украины.
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