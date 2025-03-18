"Удачно" поговорили: после разговора Трампа с Путиным в Киеве раздаются взрывы

Киевлян призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером, 18 марта, во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы.
"Киев – в воздушном пространстве находятся ударные БПЛА! До отбоя не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
КМВА сообщает, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Напомним, что после переговоров Трампа с Путиным в Кремле заявили, что диктатор якобы поддержал идею отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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