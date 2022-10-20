Учительнице столичной гимназии сообщили о подозрении: утверждала, что Киев является собственностью Москвы

Женщине сообщили о подозрении, ей грозит тюрьма.

Инструктора по физическому воспитанию (учительнице физкультуры) одной из гимназий Киева подозревают в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и поддержке действий оккупантов.

Об этом 20 октября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Женщина использовала собственные аккаунты в социальных сетях и неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ.

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Кроме того, подозреваемая признавала правомерной оккупацию части территории Украины Вооруженными силами РФ, утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу РФ. Это подтвердила экспертиза.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Напомним, в Киевской областной военной администрации предупредили, что в течение дня 20 октября в Киевской области будут раздаваться взрывы. Саперы проводят разминирование в Бучанском и Броварском районах.

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