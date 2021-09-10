Учителей Киевской области будут вакцинировать просто в школах

Учителей Киевской области будут вакцинировать просто в школах

Чтобы не вмешиваться в образовательный процесс, выезды организуют на вторую половину дня после уроков.

Учителей Киевской области вакцинировать просто в школах.

График вакцинации педагогов в каждом учебном заведении на Киевщине уже сформировали.

Также читайте Коронавирус в Киевской области: как будут работать школы региона в случае усиления карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Согласно плану, в учебные заведения будут выезжать мобильные бригады, которые и будут проводить прививки.

Чтобы не вмешиваться в образовательный процесс, выезды организованы во вторую половину дня после завершения уроков.

В целом в Киевской области среди педагогов провели 56 647 прививок.

В то же время уже 25 661 работник прошел полный курс вакцинации против COVID-19.

Напомним, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку