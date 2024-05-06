Учитель угрожал ученику-переселенцу: в Департаменте образования отреагировали на инцидент

В Киеве, в школе №37, вспыхнул конфликт между учителем физкультуры и учеником-переселенцем из Луганской области. Учитель угрожал ученику и обзывал его "сепарской гнидой" якобы из-за того, что подросток не так ли не туда поставил швабру.

В Департаменте образования и науки Киева отреагировали на этот инцидент.

"По поводу информации об инциденте в ЗОСО №37 Голосеевского района, которая сегодня, 6 мая 2024 года, ширится в социальных сетях информируем. Управлением образования Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации совместно с администрацией учебного заведения, ювенальной превенцией и участниками образовательного процесса ЗОСО № 37 осуществляется рассмотрение указанной ситуации", – отметили в департаменте образования.

По результатам рассмотрения будут в кратчайшие сроки приняты соответствующие управленческие решения. О них будет сообщено дополнительно.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что проводят проверку инцидента в школе.

В школе Киева учитель угрожал ученику-переселенцу

Напомним, в Киеве ученика жестоко избили в школе – у него разрыв яичка.

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