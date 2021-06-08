Ученые института химии на спецоборудовании академии наук изготавливали тонны фальсифицированного алкоголя

На нем успели заработать миллион гривен.

Фальшивый алкоголь от ученых института химии. Столичные правоохранители разоблачили масштабное производство алкогольных напитков, которое организовали просто в помещении предприятия академии наук, на оборудовании, предназначенном для экспериментов.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

По данным следствия, трое сотрудников Исследовательского производства института химии за полгода успели разлить более 5000 литров алкоголя, продавали его с этикетками известных брендов. На этом химики якобы успели заработать более миллиона гривен.

В помещениях института следователи обнаружили емкости с алкоголем, которые продать не успели. Трем сотрудникам сообщили о подозрениях.

Новости Украины: столичные копы разоблачили производство алкогольных напитков в помещении академии наук

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку