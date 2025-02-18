Ученическая сценка с "избиением" военного ТЦК: что говорит директор школы и кем она оказалась

Директор киевской школы №309, где ученики разыграли сценку с избиением военного ТЦК, Ольга Тимошенко прокомментировала инцидент.

Об этом она написала в Facebook.

Педагог назвала ситуацию недопустимой, особенно в условиях, когда наша страна уже 11 лет противостоит российской агрессии. Она признала, что как руководитель заведения несет персональную ответственность за этот случай.

"Искренне прошу прощения у всех, кого эта ситуация задела или оскорбила. Особенно, у наших военнослужащих, ежедневно рискующих жизнью ради нашей свободы, и их семей, для которых эта сценка стала болезненным и недопустимым сигналом", – пишет Ольга Тимошенко.

Директор заверила, что ученики сами без согласования со сценарием добавили импровизированную сценку, которая вызвала справедливое возмущение в обществе.

"В то же время мы понимаем, что недостаточно просто выявить причину. Ситуация показала необходимость глубокой системной работы с информационной гигиеной учеников и педагогов, ведь, к сожалению, в современном информационном пространстве нередко продвигаются токсичные нарративы, которые обесценивают роль нашей армии и институтов государства", – отмечает Тимошенко.

Директор заверила, что в школе проведут цикл уроков по медиаграмотности, встречи с военными, а также усилят контроль за подготовкой воспитательных мероприятий.

Что известно о директоре Ольге Тимошенко

Ольга Тимошенко до оккупации Крыма руководила единственной в Евпатории школой с украинским языком обучения. В 2014 году после незаконной аннексии полуострова, после многочисленных угроз от окупантов, она была вынуждена выехать из Крыма на материковую часть Украины.

"С самого начала оккупации чиновники, быстро перекрасившись, начали "обрабатывать" директоров школ. Начальник управления образования рассказывала нам всем, что теперь, когда Крым присоединился к России, у нас будет втрое большая зарплата. А я отвечала: "Я не просила у России эту зарплату. Я хочу жить в Украине". На что начальница отвечала: "Чтобы никто кроме меня этого не слышал! Закрыла рот и пошла работать!"

А молчать было невозможно. Я ведь не только директор, я учитель украинского языка и литературы. Всегда пыталась воспитывать патриотизм на примерах людей, которые отдавали свою родину за Родину... Конечно, все это долго продолжаться не могло. На меня пошли доносы. О нашей школе начали говорить, что это центр национализма, что здесь все бандеровцы", – вспоминала Ольга Тимошенко в интервью "Зеркалу недели" в 2015 году.

Реакция Минобразования и правоохранителей

Между тем, стало известно, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного представления.

Сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними актерами. Кроме того, управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

Министр образования Оксен Лисовый в свою очередь сообщил, что уже говорил с директором школы и пообещал провести внутреннее расследование. Также он возмутился, почему никто не сопротивлялся решению включить сцену избиения военнослужащего в школьный номер.

В школе Киева показали сценку избиения военного ТЦК

Ранее сообщалось, что в Киеве школьники играли в "ТЦК" и чуть не покалечились.

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