Учебный год в Киеве: какие школы откроют с 1 сентября

В столице для очного обучения детей откроют только школы, где обустроены простейшие укрытия.
Заведения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн формате.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что для безопасности детей и учителей в школах и садах города провели мониторинг укрытий и помещений более тысячи учебных заведений – о возможности их использования в качестве простейших укрытий и составили акты оценки этих помещений.
На сегодняшний день обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях.
Ранее ТСН.ua писал, как проверить готовность школы к обучению в условиях войны: советы родителям.
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