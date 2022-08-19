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Учебный год в Киеве: какие школы откроют с 1 сентября

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Учебный год в Киеве: какие школы откроют с 1 сентября

Фото: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

В столице для очного обучения детей откроют только школы, где обустроены простейшие укрытия.

Заведения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн формате.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что для безопасности детей и учителей в школах и садах города провели мониторинг укрытий и помещений более тысячи учебных заведений – о возможности их использования в качестве простейших укрытий и составили акты оценки этих помещений.

На сегодняшний день обследовали 100% учебных заведений и составили акты оценки 67% укрытий при учебных заведениях.

Ранее ТСН.ua писал, как проверить готовность школы к обучению в условиях войны: советы родителям.

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