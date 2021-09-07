Уцелели только стены: в Киевской области сгорела церковь (фото, видео)

За два часа огонь потушили, но к тому времени церковь была разрушена.
В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова.
Происшествие произошло 7 сентября в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
На место вызова были направлены спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище, 15-й ДПРЧ города Тараща и 6-й ДПРЧ пгт Володарка.
Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10. Но за два часа церковь была разрушена, уцелели только стены.
На месте вызова работали 16 членов личного состава и четыре единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая — возгорание возникло в органе во время репетиции. Пожар уничтожил уникальный орган, повредил люстру, а стены покрылись водой и копотью. Одна из версий возгорания — короткое замыкание проводов.