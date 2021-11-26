"Убрать грудь и добавить крылья": в Киеве предлагают статую "Родины-матери" превратить в архистратига Михаила

"Убрать грудь и добавить крылья": в Киеве предлагают статую "Родины-матери" превратить в архистратига Михаила

Автор петиции предложил сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра.

В Киеве предлагают статую "Родины-матери" превратить в статую архистратига Михаила. С этой целью предлагается убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья.

Соответствующая петиция появилась 24 декабря на сайте КГГА.

Также читайте Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для рассмотрения электронной петиции

Создал петицию Александр Артемов. По состоянию на утро 26 ноября она набрала всего 11 голосов.

Отметим, что для рассмотрения петиции необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Раньше порог составлял 10 тысяч за 90 дней.

"Статуя "Родина-мать" на Печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и является одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы. Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям нашего общества", — отмечает автор петиции.

В то же время Артемов считает, что ее демонтаж кажется нецелесообразным, во-первых, монумент прочно вписался в очертания города, во-вторых – по экономическим соображениям.

Поэтому автор петиции предлагает следующее: "Поскольку эта женщина выглядит довольно мужеподобной, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра".

УНИАН

Справка: "Родина-мать" в Киеве — самая высокая монументальная скульптура Европы. Ее высота с постаментом – 102 метра. В руке Родина держит 16-метровый меч. Площадь щита – почти 100 квадратных метров. От Революции Достоинства в День памяти и примирения на голову монумента надевают венок из маков – символ памяти и скорби.

Читайте также: