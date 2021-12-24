Убийство журналиста Шеремета: с Антоненко сняли электронный браслет

Суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения музыканту, ветерану АТО Андрею Антоненко, обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде ночного домашнего ареста, но снял с него электронный браслет.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Отмечается, срок действия меры пресечения установили на 2 месяца — до 24 февраля включительно. "Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца — до 24 февраля 2022 включительно", — сказала во время заседания судья Оксана Голуб.
"Суд снял с Антоненко электронный браслет и сменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства", — цитирует "Укринформ" адвоката Антоненко Дмитрия Кругового.
Кроме того, во время заседания суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Срок действия новой меры пресечения — до 24 февраля. Также суд продлил срок действия обязанностей еще для одной обвиняемой по этому делу — Яны Дугарь (до 24 февраля).
После этого суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.
Напомним:
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналист был похоронен в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого находился Шеремет. Также было сообщено, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
- 12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирургиню детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу – военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
- В то же время, общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех троих к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, противоречащих версии следствия.