Убийство журналиста Шеремета: с Антоненко сняли электронный браслет

Суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения музыканту, ветерану АТО Андрею Антоненко, обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде ночного домашнего ареста, но снял с него электронный браслет.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Отмечается, срок действия меры пресечения установили на 2 месяца — до 24 февраля включительно. "Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца — до 24 февраля 2022 включительно", — сказала во время заседания судья Оксана Голуб.

"Суд снял с Антоненко электронный браслет и сменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства", — цитирует "Укринформ" адвоката Антоненко Дмитрия Кругового.

Кроме того, во время заседания суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Срок действия новой меры пресечения — до 24 февраля. Также суд продлил срок действия обязанностей еще для одной обвиняемой по этому делу — Яны Дугарь (до 24 февраля).

После этого суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.

Напомним: