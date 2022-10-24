Убийство военного в Киеве: подозреваемые уже были осуждены и связаны с ОПЗЖ

Главный из подозреваемых – это уголовник Леонид Игнатенко, 1982 года рождения, имеющий три судимости.

Подозреваемые в убийстве военнослужащего Алексея Щербины в Киеве уже были судимы и связаны с ОПЗЖ.

Об этом рассказал народный депутат Украины 7-8 созыва, заместитель председателя "Свободы" Андрей Ильенко.

"Главный из них — это уголовник Игнатенко, который имеет три судимости. Еще двое — это титушки, которые выполняли функцию его охраны. Оба профессиональных спортсмена тоже имеют серьезный криминальный бекграунд. Один из них занимался телефонным мошенничеством, это когда звонят бабушкам и пытаются выманить". Показательно, что во время судебного процесса, поруки подавали спортклубы, которые связаны с ОПЗЖ, Кивой и Медведчуком", — отметил Ильенко.

Что известно о задержанных преступниках

Паблик "Киев Оперативный" установил личности подозреваемых:

Фото: Полиция Киева / Facebook

Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982 г.р.)

Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998 г.р.)

Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996 г.р.).

К слову, Вильценюк уже привлекался к ответственности за телефонное мошенничество. С ходатайством о передаче его на поруки обращались трудовые коллективы ОО "Киевский спортивный клуб боевых искусств" и ООО "СК "Спарта-Панкратион". В июне 2020 спортсмена перевели на круглосуточный домашний арест.

Что известно о погибшем военном

О погибшем военном известно, что это Алексей Щербина 1988 года рождения.

Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в армии.

У него осталась жена и маленький ребенок.

Напомним, 21 октября в Киеве водитель Lexus застрелил военного в ходе дорожного конфликта. Между мужчинами возник дорожный конфликт из-за первоочередности проезда. После чего водитель и пассажиры авто Lexus избили потерпевшего, а затем водитель внедорожника выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

22 октября суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий Алексей Щербина. Один из фигурантов, подозреваемый в умышленном убийстве и двое его подельников — за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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