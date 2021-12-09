Убийство водителя BlaBlaCar: СБУ обнаружила тело Тараса Познякова

Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны.

По данным источника УП, тело нашли вблизи трассы "Житомир – Киев". На прошлой неделе стали известны результаты экспертизы. Информацию частично подтвердили в СБУ.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Убийцу парня Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному лишению свободы.

Как известно, Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе примерно в 35 км от Киева 4 апреля 2016 года. Утром он выехал из Львова на собственном автомобиле, взяв неизвестного попутчика из-за популярного сервиса BlaBlaCar, однако в Киев так и не доехал. Позже правоохранители обнаружили автомобиль со следами крови. 5 августа полиция в Хмельницкой области по делу Тараса Познякова задержала эксбийца "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Главный подозреваемый в убийстве таксиста – Кингисепп Луан, он погиб в результате взрыва самодельной взрывчатки в квартире на столичном проспекте Науки. Луан родился в Российской Федерации, более известен по прозвищу "Лука".

Главный подозреваемый по делу об убийстве Тараса Позняков погиб в свой день рождения

Читайте также: