Убийство в Киеве: правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в серии преступлений – обзор новостей

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах. В полиции его будут проверять на причастность к как минимум 10 аналогичным преступлениям по всей стране. Сам мужчина – не из Украины и находился здесь нелегально.

Все подробности – в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

"Внимание, розыск!" Именно с таким призывом к киевлянам обратились правоохранители 3 января. На фото мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Ее бездыханное тело нашли в Голосеевском районе Киева с признаками насильственной смерти. Похоже, одна из камер зафиксировала мужчину и его жертву именно во время совершения преступления.

Полиция сразу начала бить тревогу и не зря. В тот же день подозреваемого в убийстве задержали. Как пишет телеграмм-канал Киев Оперативный, им оказался 37-летний гражданин Узбекистана. Он был нелегалом – не имел ни одного документа, позволяющего ему жить или находиться в Украине.

В Киеве задержали "серийного убийцу"?

Его мотивы пока точно не известны, однако, по данным СМИ, свою жертву – 54-летнюю женщину он якобы убил 2 января ножом у цветочного киоска в Голосеевском районе столицы. Жертва также была разграблена – у нее забрали ювелирные изделия, которые полиция нашла у мужчины во время задержания. По информации правоохранителей, женщина приехала в Киев из Дрогобыча во Львовской области.

Но это далеко не все. Как утверждают медийщики, за мужчиной может стоять целая серия разных преступлений, а разыскивали его еще с прошлого года.

Полиция проверяет мужчину!

Правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к ограблению женщины в Оболонском районе столицы годовой давности и еще по меньшей мере 10 подобных преступлений, все они менее тяжкие и в основном именно имущественные. Обещают, что уже в ближайшее время в полиции расскажут больше деталей. Но выходит, что преступника разыскивали круглый год.

Не так давно, а именно 30 декабря 23 года в полиции Киева отчитывались и о другом важном задержании. Правоохранителям удалось выследить и схватить серийного домушника. При чем схватили злоумышленника буквально с поличным – тот же ехал из очередного "дела".

"30 декабря оперативники управления уголовного розыска столичного главка задержали мужчину за совершение квартирной кражи. Нарушителя, 1977 года рождения, задержали сразу после совершения им очередного преступления. Во время обыска по месту жительства нарушителя и автомобиля "Мерседес", на котором он передвигался, следователи Соломенского управления полиции обнаружили вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению уголовного правонарушения, включая отмычки, ключи, перчатки, мобильный телефон, несколько сим-карт, а также похищенные у граждан вещи. совершил еще одну квартирную кражу в Деснянском районе столицы. Полицейские проверят его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы".

Есть и хорошая новость от наших полицейских. Наверное, все помнят, как мужественный мужчина спас соседские авто от огня – только увидев, как горит его бус, сразу выбежал и перевез авто подальше от других. Муж получил ожоги лица, впрочем отказался от госпитализации. Так вот, правоохранители не оставили его без заслуженного внимания и вручили мужчине благодарность и подарили именные часы.

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