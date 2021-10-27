Убийство участника АТО в Киеве: полиция открыла производство и обнародовала детали (фото)

Предварительно полицейские установили, что между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого.
Полицейские устанавливают обстоятельства смерти участника АТО на Осокорках в Киеве.
Возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня, 27 октября, ночью в дежурную часть полиции Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на придомовой территории дома по ул. Завальной обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Оперативный дежурный направил по адресу следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.
Предварительно полицейские установили, что между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого. Впоследствии 30-летнего потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие и вызвали полицию.
Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения о происшествии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Продолжается досудебное расследование.
Известно, что погибший – ветеран АТО Дмитрий Табачников. Мужчина снимал жилье в Киеве, а когда денег не хватило, поселился в конце лета в заброшенной постройке на Славутиче. Выпивал. Жил с бывшим осужденным и его беременной подругой.