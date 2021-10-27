Убийство участника АТО в Киеве: полиция открыла производство и обнародовала детали (фото)

Предварительно полицейские установили, что между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти участника АТО на Осокорках в Киеве.

Возбуждено уголовное производство.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 27 октября, ночью в дежурную часть полиции Киева от прохожих поступило сообщение о том, что на придомовой территории дома по ул. Завальной обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Оперативный дежурный направил по адресу следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого. Впоследствии 30-летнего потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие и вызвали полицию.

Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Продолжается досудебное расследование.

Известно, что погибший – ветеран АТО Дмитрий Табачников. Мужчина снимал жилье в Киеве, а когда денег не хватило, поселился в конце лета в заброшенной постройке на Славутиче. Выпивал. Жил с бывшим осужденным и его беременной подругой.

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