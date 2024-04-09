Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемому избрана мера пресечения

Сотрудник УГО на время расследования дела будет находиться под стражей.

Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

Так, мера пресечения подозреваемому в убийстве парня предусматривает содержание под стражей на 60 суток без права на внесение залога, то есть до 5 июня.

Напомним, накануне на станции фуникулера в Киеве произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны Украины, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Он упал и разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний умер на месте.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, в момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения обязанностей.

Военнослужащему УГО было сообщеноо о подозрении в умышленном убийстве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жуткая трагедия на фуникулере в Киеве: подросток погиб мгновенно!

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