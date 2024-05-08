Убийство подростка на фуникулере в Киеве: экс-сотруднику УГО грозит пожизненное заключение

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, в результате которой погиб подросток. Работнику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжелую статью.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, 7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера, начал беспричинно придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона страж порядка подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанный сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

Ранее сообщалось о том, мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности.

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