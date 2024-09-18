Убийство на АЗС в Киеве: прокуратура обнародовала новые подробности о задержанном (фото)

Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку предположительно находится под действием неизвестных препаратов.

В Киеве произошло убийство на АЗС. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева 41-летнему киевлянину сообщили о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 147, 14)., ч. 3 ст.

По данным следствия, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

После короткого диалога подозреваемый произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления.

Гладкоствольное ружье марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 / Фото: Киевская городская прокуратура

Автомобиль убитого мужчина припарковал возле гаража, находящегося в его пользовании, где стояло и его авто.

Через некоторое время стрелка задержали сотрудники полиции. Известно, что он киевлянин. Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку, предположительно, находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

У подозреваемого взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ / Фото: Киевская городская прокуратура

В ходе обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета.

Дома у подозреваемого нашли корпус гранаты Ф-1 и пыл / Фото: Киевская городская прокуратура

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, за расстрел "Лексуса" в Днепровском районе Киева и за покушение на умышленное убийство по заказу мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.

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