Убийство главврача из Ровенской области: подозреваемых таксистов взяли под стражу

Подозреваемых заключили под стражу без права внесения залога.

Двое иностранцев, работавших таксистами в Киеве, подозреваемых в жестоком убийстве и ограблении 50-летнего главврача из Ровенской области, взяли под стражу.

Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



"По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры города Киева двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главврача одного из санаториев из Ровенщины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.



Напомним, по данным следствия, убийство произошло 20 декабря 2021 года. 50-летний главный врач одного из санаториев Ровенской области, находясь в Киеве, сел в такси и попросил подвезти его до гостиницы.

За рулем автомобиля находился 34-летний гражданин Кыргызской Республики. Также в транспортном средстве находился приятель водителя – 43-летний гражданин Узбекистана. Таксисты согласились подвезти жителя Ровенщины. Злоумышленники по дороге в гостиницу решили ограбить мужчину. Тогда один из нападавших несколько раз ударил 50-летнего мужчину бутылкой по голове. Из-за этого медик потерял сознание. После чего врача отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

По данным издания "Известия Ровенщины", злоумышленники убили директора санатория "Красная Калина" Ярослава Сивого. Информацию об этом журналистам подтвердил брат усопшего.

Действия подозреваемых квалифицировали по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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