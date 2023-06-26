Убийство Екатерины Гандзюк: суд объявил приговор обвиняемым

Суд вынес приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Днепровский райсуд Киева 26 июня объявил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Обвиняемые получили 10 лет лишения свободы – Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а Алексея Левина – в организации.

Об этом сообщают журналисты из зала суда.

Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Убийство Екатерины Гандзюк

В Херсоне 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. С ожогами ее доставили в реанимацию, она перенесла более 10 операций. А уже 4 ноября женщина скончалась в киевской больнице от разрыва тромба. Ей было 34 года. Нападающий ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. Ее дело сразу же переквалифицировали в оконченное умышленное убийство.

Екатерина была общественным деятелем, бывшей советницей городского головы Херсона, исполняла обязанности управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

В августе 2020 года Днепровский суд начал рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк по существу. На скамье подсудимых оказались вероятные организаторы – председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и советник Алексей Левин.

Перед нападением Левина и Мангера Гандзюк обвинила в причастности к поджогу Олешковского леса для беспрепятственного списания и распила.

Суд над Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет.

Также известно, что в марте 2022 года российские захватчики обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк.

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