Убийство 16-летнего парня в Киеве: пьяный служащий УГО вины не признает – ГБР

Экспертиза показала, что на момент преступления нападавший был пьян: в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня в Киеве, не признает свою вину. Экспертиза показала, что на момент совершения преступления он был пьян.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"На фоне этого инцидента соцсетями начала распространяться дезинформация, что якобы это бывший работник ГБР. Отмечаю, что это не соответствует действительности. Это военнослужащий, водитель Управления государственной охраны, который отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве. Он сейчас находится в СИЗО, вскоре ему будет избрана мера пресечения (следователи хлопочут о содержании под стражей без права залога)", — сообщила собеседница.

Сапьян добавила, что Управление государственной охраны и его руководство максимально способствуют следствию.

Советница уточнила, что на момент совершения преступления военнослужащий не находился при исполнении служебных обязанностей.

По результатам экспертизы, подозреваемый был под пьян: в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Задержанный пока не признает свою вину. Он сослался на статью 63 Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя.

Убийство подростка: что известно

Вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. В ходе ссоры военнослужащий толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стеклои получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

“Военнослужащий Управления государственной охраны Украины поставлен в известность о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в Киеве возле фуникулера мужчина, который работал водителем в Управлении государственной охраны, толкнул подростка – он головой разбил окно и умер от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

Убийство подростка в киевском фуникулере! Друзья парня рассказали подробности!

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