Убивал и имитировал казнь мирных жителей Киевщины: будут судить заместителя командира боевой машины ВС РФ

Российский ефрейтор обвинен в жестоком обращении с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и в других нарушениях законов и обычаев войны.

В Киевской области будут судить заместителя командира боевой машины ВС РФ, который убивал и имитировал казнь мирных жителей села Гавронщина.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира боевой машины – наводчика-оператора 37 мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и другими нарушениям изаконов и обычаев войны (ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области обвиняемый ефрейтор остановил на улице местного безоружного гражданского жителя, который не представлял для него никакой угрозы. Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия.

Также обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сослуживцами зашел в дом и приказал четырем лицам пройти в одну комнату. Он долгое время держал пострадавших под прицелом и проводил их допрос. Затем приказал всем стать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны на их убийство. После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять.

Кроме того, ефрейтор вместе с другими военнослужащими РФ вошли в дом женщины и, угрожая оружием, завладели ее автомобилем. Через несколько недель аналогичным способом оккупанты завладели автомобилем другого жителя села Гавронщина.

Напомним, под Киевом обнаружены остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.

Читайте также: