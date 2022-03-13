Убитый в Ирпене журналист работал в TIME над проектом о глобальном кризисе беженцев

Убитый в Ирпене журналист работал в TIME над проектом о глобальном кризисе беженцев

Брент брался за самые трудные истории во всем мире, сообщили в американском издании.

Погибший 13 марта в Ирпене американский журналист Брент Рено работал на издание Time. В частности, в последние недели он работал над проектом о глобальном кризисе беженцев.

Об этом говорится в заявлении главного редактора и гендиректора TIME Эдварда Фелсенталя, а также президента и главного директора TIME и TIME Studios Иана Орефиса.

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"Мы опустошены потерей Брента Рено. Как отмеченный наградами режиссер и журналист, Брент брался за самые трудные истории во всем мире, часто вместе со своим братом Крэйгом Рено. В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев", – говорится в сообщении.

"Наши сердца со всеми близкими Брента. Важно, чтобы журналисты имели возможность безопасно освещать это продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", – добавили в заявлении издания.

Напомним, 13 марта под обстрелами российских войск Ирпени Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, удостоверявший корреспондента The New York Times.

В издании сообщили, что у него не было их аккредитации.

Вместе с Рено был еще один журналист. Он получил ранение, однако выжил и был доставлен в больницу.

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