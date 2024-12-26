Убил соседа с инвалидностью: в Киевской области задержан мужчина

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Яготине правоохранители задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения соседу с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Конфликт произошел во время застолья, когда оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время конфликта злоумышленник схватил кухонный нож и нанес удар в область грудной клетки пострадавшему, после чего покинул помещение квартиры. В результате полученного проникающего колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте", — отметили в полиции Киевской области.

Полицейские задержали 48-летнего фигуранта и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства.

Напомним, в Киеве мужчина довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы. Парень не выдержал издевательств и унижений и выпрыгнул с балкона многоэтажки.

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