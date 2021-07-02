Убил соседа решеткой: полицейские сообщили о подозрении жителю Киевской области

Между двумя мужчинами возник конфликт из-за давних обид.

Под Киевом мужчина до смерти забил соседа решеткой.

От жительницы города Березань по спецлинии 102 поступило сообщении о том, что из соседского дома раздаются крики и слышны звуки, как будто рубят топором. Затем из дома выбежал неизвестный мужчина, который кричал: "Посмотрите, что я натворил!".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сотрудники наряда реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили окровавленное тело 79-летнего мужчины", — говорится в сообщении полиции.

Убил соседа решеткой: полицейские Броварщины сообщили о подозрении местному жителю На спецлинию полиции «102» поступило сообщение от жительницы города Березань о том, что из соседского дома раздаются крики и слышны звуки, как рубят топором. Затем из дома выбежал неизвестный мужчина, который кричал: «Посмотрите, что я натворил!». Работники наряда реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили окровавленное тело 79-летнего мужчины. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний односельчанин погибшего. Как выяснилось, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за давние обиды. Разгневанный молодой схватил металлическую решетку и трижды ударил по голове знакомого и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Броварского районного управления полиции по процессуальным руководством Барышевского отдела Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Броварское районное управление полиции Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Цензор.НЕТ УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Столичный регион Опубликовано Полиция Киевской области пятницу, 2 июля 2021

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний односельчанин погибшего.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за давних обид. Разгневанный мужчина схватил металлическую решетку, трижды ударил по голове знакомого и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Броварского районного управления полиции под процессуальным руководством Барышевского отдела Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до 15 лет.

Напомним, в Киевской области 18-летняя беременная дочь убила мать и закопала ее во дворе, потому что испугалась осуждения.

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