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Убил родного отца: в Киевской области "на горячем" задержали 23-летнего парня (видео)

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Убил родного отца: в Киевской области "на горячем" задержали 23-летнего парня (видео)

Полиция Киевской области

Мужчина скончался до приезда медиков.

В Ржищеве Киевской области "на горячем" задержали 23-летнего парня, убившего родного отца. Полицейские приехали на вызов и увидели молодого человека с ножом и окровавленного мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители сразу задержали парня. Его отец умер еще до приезда скорой помощи.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 УКУ – умышленное убийство. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта избил жену, а затем ее задушил. После этого он позвонил в полицию и сообщил, что нашел ее мертвой.

© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области

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