Убил, расчленил любимую и положил в морозилку: в Киеве будут судить мужчину

Между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений.
В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения умышленного убийства сожительницы в Подольском районе столицы.
Досудебным расследованием установлено, что в августе 2021 между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений, таким образом лишив ее жизни.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
После этого с целью скрыть преступление обвиняемый расчленил тело потерпевшей и поместил его в морозильную камеру. После этого мужчина уехал из города, однако был задержан сотрудниками полиции на территории Черкасской области.
По результатам проведенной судебной психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.
Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК как умышленное убийство, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Отягчающим уголовной ответственностью обстоятельством является совершение преступления, связанного с домашним насилием.
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемый находится под стражей.
Напомним, участницу проекта "Панянка-Селянка" обнаружили мертвой в собственной квартире в Киеве. Жестокое убийство совершил ее муж, с которым они недавно обручились, но очень часто ссорились. Отметим, что женщина перевезла его из Харькова в столицу весной 2021 года и ухаживала после инсульта. Она его приютила и выходила. А он так зверски отблагодарил любимую.
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