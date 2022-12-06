Убил под Киевом 70-летнего мирного жителя: капитану вооруженных сил РФ сообщено о подозрении (фото)

Капитану вооруженных сил РФ, который во время оккупации Киевщины убил 70-летнего мирного жителя, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Заочно сообщено о подозрении временно исполняющему обязанности начальника разведки бригады, военнослужащему 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Захватчик совершил убийство в марте в оккупированном тогда селе Гавронщина.

"По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Гавронщина Бучанского района, совместно с другими военнослужащими вооруженных сил РФ направил автоматическое оружие на шедшего по улице 70-летнего безоружного мирного жителя и запретил ему дальнейшее движение. После этого он ударил прикладом потерпевшего в челюсть, от чего мужчина упал на землю. Потом подозреваемый капитан из автомата произвел три смертельных выстрела в беспомощного мужчину", — сообщили в прокуратуре.

Фото: Прокуратура Киевской области

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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