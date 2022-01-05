Убил и спрятал тело на балконе: в Киевской области мужчина жестоко расправился с приятелем

Убил и спрятал тело на балконе: в Киевской области мужчина жестоко расправился с приятелем

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Белой Церкви Киевской области мужчина во время застолья жестоко убил своего знакомого, после чего спрятал его тело на балконе.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Как стало известно, происшествие случилось, когда два приятеля и их общая знакомая дома застольничали. В какой-то момент между ними разгорелся скандал. Не справившись с эмоциями, гость накинулся на владельца квартиры и забил его до смерти. После чего вынес его тело на балкон и сбежал.

О случившемся позже в полицию сообщила женщина, которая и нашла тело погибшего. Впоследствии стражи порядка установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний житель Луганской области, который в прошлом уже имел проблемы с законом.

“Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Впоследствии в суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Читайте также: