Убил и расчленил тело собственного сына: в Киевской области раскрыто резонансное убийство

Голову сына подозреваемый спрятал в кустах неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка.

В Киевской области мужчина убил и расчленил тело собственного сына.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киево-Святошинской окружной прокуратуры раскрыто резонансное преступление – убийство парня, части тела которого были найдены в разных территориальных общинах Бучанского района", — говорится в сообщении.

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Установлено, что в селе Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября в частном садовом доме между отцом и сыном на почве длительных неприязненных отношений при распитии спиртных напитков возник конфликт. В ходе ссоры отец нанес удары руками по голове сына, после чего последний не подавал признаков жизни.

"С целью сокрытия совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища. Потом на автомобиле перевез туловище убитого в лесопосадку на территории Белогородской территориальной общины. Голову сына он спрятал в кустах неподалеку от жилого комплекса Борщаговка", — рассказали жуткие подробности в прокуратуре.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в помещении гаража, в котором последний скрывался. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины). В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела Бучанского РУП ГУ Нацполиции Киевской области.

Напомним, в Киеве 10-летний мальчик стал жертвой "Синего кита". Он прыгнул из окна шестого этажа. К счастью, мальчик выжил и находится в реанимации.

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