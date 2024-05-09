Убил и расчленил тело собственного сына: как наказали жителя Киевщины (фото)

Голову сына подозреваемый спрятал в кустарниках недалеко от жилого комплекса в селе Софиевская Борщаговка.

Житель Киевщины, убивший и расчленивший тело собственного сына, приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Киево-Святошинской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевщины в убийстве собственного сына (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 11 лет лишения свободы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в поселке Белогородка в конце сентября 2022 года в частном садовом доме между отцом и сыном на почве долгосрочных неприязненных отношений при распитии спиртных напитков возник конфликт. В ходе ссоры отец нанес удары руками по голове сына, после чего последний не подавал признаков жизни.

"С целью сокрытия совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища. Затем, на собственном автомобиле переместил туловище убитого в лесопосадку на территории Белогородской территориальной общины. Председателя сына он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в Софийском комплексе", – сообщили в прокуратуре.

Тело сына мужчина расчленил с помощью кухонного ножа

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, в Чернигове дочь расстреляла отца-тирана.

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