Убил и расчленил свою невесту: в суд передано дело "обуховского потрошителя" (фото)

Жестоким убийцей, который в Киевской области расчленил тело женщины и спрятал в чемодане, оказался участник токшоу о свадьбе.

В суд передано дело "обуховского потрошителя", который убил свою невесту расчленил ее тело и спрятал в чемодане.

Жестоким убийцей оказался участник токшоу о свадьбе.

Об этом Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении сказано, что 4 июня в полицию поступила информация о жуткой находке, обнаруженной местным жителем в Обуховском районе: чемодан с резким трупным запахом, где были части тела человека и женские вещи.

Уголовная полиция установила личность погибшей. В частности, подруга убитой сообщила, что ее знакомая долгое время не выходила на связь и в гардеробе имеет подобные платья.

"Проанализировав полученные данные, оперативные сотрудники Киевщины установили круг друзей, родственников и сожителя женщины", — говорится в сообщении.

Впоследствии полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили обстоятельства совершения убийства, личность преступника и его местонахождение.

"Правохранители выяснили, что в конце мая произошло убийство: женщина была расчленена и, фактически, по остаткам разбросана в мусорные баки, часть в чемодане была вывезена в водоем, но местонахождение другой части было неизвестно. Сам же преступник оказался адвокатом. В начале июля был проведен обыск, по результатам которого в морозильнике нашли язык, женскую матку, сердце и почку", — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

В полиции отмечают, что подозреваемым, а теперь подсудимым в этом уголовном производстве оказался 37-летний успешный юрист, выходец из Красноярского края Российской Федерации, проживавший в Ирпене. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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