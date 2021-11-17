Убил и расчленил свою мать: в Киеве прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины

Киевлянину нужна госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы его опасное поведение.
В Киеве прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, убившего и расчленившего свою мать.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Подольской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к мужчине, совершившему убийство своей матери", — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в 13 мая. Тогда мужчина, находясь в собственной квартире, нанес 64-летней матери многочисленные удары по голове, причинив ей смерть. После этого с помощью пилы расчленил тело и выбросил его части.
Затем мужчина скрылся, но был задержан сотрудниками полиции на территории Киевской области.
В уголовном производстве собраны достаточные доказательства виновности мужчины в совершении умышленного убийства. Однако результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что на момент совершения инкриминируемого правонарушения он в силу своего психического состояния не мог осознавать свои действия и руководить ими.
По выводам врачей, пока психическое состояние мужчины не изменилось и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы его опасное поведение.
Учитывая изложенное, в суд внесено ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в заведение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.
Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение Подольского районного суда г. Киева.
Напомним, что в Полтавской области за жестокое убийство родителей судили мужчину. Он получил пожизненное заключение.
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