Убегала от полиции и врезалась в забор: в Киеве задержали женщину с подозрительным порошком и таблетками (фото)

В Киеве женщина убегала от полиции и врезалась в забор, у нее обнаружили подозрительный порошок и пилюли.

Об этом сообщает полиция Киева.

"В ходе патрулирования Дарницкого района наряд патрульных полицейских подал сигнал для остановки водителя автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. Однако, водитель ускорился и пытался убежать от полиции. Во время преследования на Харьковском шоссе беглец не справился с управлением и столкнулся с ограждением местного стадиона", – говорится в сообщении.

Нарушительницей оказалась 42-летняя киевлянка, которую правоохранители привлекли к административной ответственности.

Кроме того, во время осмотра авто полицейские обнаружили в салоне сумку, внутри которой были полиэтиленовые пакеты с веществами, похожими на марихуану, амфетамин и таблетки экстази. Для документирования правонарушения и изъятия вещественных доказательств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу территориального подразделения.

По факту хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта отделом дознания Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В рамках проведения досудебного следствия правоохранители направили на проведение химической экспертизы изъятые вещества и устанавливают их происхождение.

Напомним, в Киеве 14 ноября пьяная 20-летняя девушка устроила страшное ДТП и скрылась. Погибли двое мужчин.

17 ноября суд взял под стражу 20-летнюю девушку-водителя и пассажира Audi. Согласно определению суда, оба подозреваемых будут находиться под стражей на время следствия.

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